Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı11 Temmuz 2019 Perşembe 18:54
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı.
Sarımsaklı Plajı'nda denize giren Besime Çetin (76), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Çetin'in çırpındığını gören Ayvalık İtfaiye Daire Amirliğinde görevli cankurtaran ekibi, harekete geçerek kadını bota aldı.
Kıyıya çıkarılan Çetin, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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