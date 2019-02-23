Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastaneye kaldırıldı. Şarkiye Mahallesi sahilinde ayaklarını ıslatmak için denize giren Irak uyruklu Reward Tammooz Mahmood (29) dengesini kaybederek suya düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kadını çevredeki vatandaşlar denizden çıkarttı. Genç kadın, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.