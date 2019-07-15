Denizde boğulma tehlikesi geçiren adam, hastanede öldü Esnaf arkadaşlarıyla Ankara'dan gezmek için Samsun'a gelen Zeki Bostan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Hastaneye kaldırılan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da serinlemek amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Zeki Bostan (53), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Çatalcam mevkiinde meydana geldi. Esnaf arkadaşlarıyla Ankara'dan gezmek için Samsun'a gelen Zeki Bostan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Kıyıdan uzaklaşan Bostan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Sudan çıkarılan Bostan, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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