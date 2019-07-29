0553 313 94 23

Denizde boğularak ölen asker son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli’de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Piyade Er Yasin Kumuz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:06
Denizde boğularak ölen asker son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli’de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Piyade Er Yasin Kumuz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.


Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünden yaklaşık 2 ay önce askere giden Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izninde arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kumuz’un cenazesi memleketine getirildi. Karakavuz köyünde düzenlenen cenaze töreninde Kumuz, kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, gencin ailesi ve köy sakinleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya ve İran'dan askeri hamle
    1. Rusya ve İran'dan askeri hamle
    2. Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Türkiye’nin..
    3. Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
    4. Zonguldak'ta boğulma tehlikesi geçiren..
    5. Elazığ’da’kiuyuşturucu operasyonu: 2..
    6. CHP'li başkanın oğlu Efe Uygur'dan..
    7. Avrupa borsaları haftanın ilk işlem..
    8. İdlib'deki çatışmalar nedeniyle..
    9. Güngörenliler 11 yıldır unutmuyor
    10. Meteoroloji'den 4 il için sağanak..
    11. Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Futbol: Hazırlık maçı
    14. Partililerden Meral Akşener'i zora..
    15. Brezilya’da cezaevinde ayaklanma: 52..
    16. Denizde boğularak ölen asker son..
    17. AK Partililer Malatya’da çay içeçek
    18. Peru'da trafik kazası: 19 ölü
    19. Yemen'e 18 ton ilaç ve tıbbi malzeme..
    20. Gaziosmanpaşa’da çatı yangını
    21. Christian Luyindama kimdir nerelidir?..
    22. Lübnan'da Filistinlilere yönelik..
    23. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ölümlü kaza
    24. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'daki silahlı..
    25. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı..
    26. BM İnsani Yardım Koordinasyon..
    27. Salda Gölü nerede? Salda'ya nasıl..
    28. Ustalık ve kalfalık belgelerini..
    29. Dolar sert düştü!
    30. Bingöl'de otomobil şarampole devrildi:..
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
    Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı