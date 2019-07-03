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Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
Denizde boğulan polis memuru toprağa verildi

ERZURUM (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan polis memuru Sefa Cangöz, Erzurum'da toprağa verildi.

Bursa'daki otopsi işlemlerinin ardından Cangöz'ün (28) cenazesi, helallik alınmak üzere Aziziye ilçesindeki Karakale Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.

Genç polisin cenazesi eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın, Karakale Mahalle Camisi'nde öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Cangöz'ün Erzurum Valisi Okay Memiş, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakal, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan katıldı.

Tatil için Küçükkuyu beldesine giden Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cangöz, konakladığı otelin önünden 1 Temmuz'da denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolmuş ve çevredekiler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarılmıştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Cangöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
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