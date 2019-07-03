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Denizde boğulan polis memuru memleketi Erzurum’da toprağa verildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu beldesi Kızılsu mevkiinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Sefa Cangöz, memleketi Erzurum’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
Denizde boğulan polis memuru memleketi Erzurum’da toprağa verildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu beldesi Kızılsu mevkiinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden polis memuru Sefa Cangöz, memleketi Erzurum’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru Sefa Cangöz, olayın ardından kaldırıldığı Balıkesir’in Edremit ilçesindeki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Vefat eden polis memuru Sefa Cangöz’ün cenazesi İstanbul’dan uçakla bugün sabah saatlerinde Erzurum’a getirildi. Cangöz için ailesinin yaşadığı Aziziye ilçesi Karakale Mahallesi’nde tören düzenlendi.


Öğle namazının ardından mahalle camiinde Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, yakınları ve komşuları katıldı.


Polis memuru Cangöz’ün bekar olduğu ve altı kardeşi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:55
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