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Denizde boğulan 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde dalgalara kapılarak kaybolan boğulan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:26
Denizde boğulan 9 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde denizde dalgalara kapılarak kaybolan boğulan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük çocuğun 1 kardeşinin daha boğularak öldüğü öğrenildi.


Olay, dün 16.00 sıralarında Körfez 95 Evler sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez sahilinde denize giren Suriye uyruklu 4 çocuk bir anda çırpınmaya başladı. Olayı gören vatandaşların yardımıyla 3 çocuk sudan çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan 3 çocuktan 1’i olay yerinden kaçarken, Samir El Hüseyin (13) ve Ömer El Ali (15) ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı dalgıçlar tarafından yapılan arama neticesinde çıkarılırken 9 yaşındaki Abdülhalik El Ali’nin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan işlemlerinin ardından Abdülhalik’in cenazesi ailesine teslim edildi. 6 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçtıkları ve 1 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine yerleştikleri öğrenilen Vefa El Vegga ve Rıdvan El Ali çiftinin 5 çocuğundan birisi olan Abdülhalik’in cenazesi daha sonra Körfez ilçesinde bulunan yeşil Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cenazesi, Körfez ilçesi İlimtepe Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.



Kardeşinin de boğulduğu ortaya çıktı


Öte yandan, boğularak ölen Abdülhalik’in kardeşlerinden 1’inin trafik kazasında, 1’nin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuğunu Suriye’de kaybeden aile, yaşama tutunmak için geldikleri Türkiye’de ölen Abdülhalik’in de hayatını kaybetmesi nedeni ile büyük hüzün yaşadı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:26
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