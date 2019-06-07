Denizde 36 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Enez açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçme girişiminde bulunan 36 düzensiz göçmen lastik botta yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü açıklarında kaçak geçiş hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 4'ü çocuk 36 Afganistan ve İran uyruklu karaya çıkarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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