Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı. Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı. Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı. Fenerbahçe’den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.

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