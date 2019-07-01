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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.

Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.

Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.

Fenerbahçe’den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  1. "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"
  2. Yelken Yarışları

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