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Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa’da coşkulu kutlama

Türk Denizciliğinin dönüm noktalarından olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93’üncü yıl dönümü Aliağa’da düzenlenen tören ile kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
Denizcilik ve Kabotaj Bayramına Aliağa’da coşkulu kutlama

Türk Denizciliğinin dönüm noktalarından olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93’üncü yıl dönümü Aliağa’da düzenlenen tören ile kutlandı.


Aliağa ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek ile Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli’nin Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Römorkörler tarafından yapılan su gösterisi ise beğeni topladı.


Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından protokol üyeleri, "Atılgan-32" isimli pilot katamaran bot ile denize açıldı. Protokol üyeleri deniz şehitleri anısına daha sonra suya çelenk bıraktı.


Kutlamalar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği ile Aliağa Sualtı Sporları ve Yelken Kulübünün ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle devam etti. 7’den 77’ye çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte, çocuklara patlamış mısır ve pamuk helva ikram edildi. Su jeti gösterileri ise vatandaşlar tarafından beğeni ile izlendi.


Kutlama programına; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Liman Başkanı Levent Köleteli, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Naci Biçer, sahil güvenlik personeli ile kurum amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:09
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