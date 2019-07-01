Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mersin’de coşkuyla kutlandı

Mersin’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Liman Başkanlığınca Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende, Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası’nın çelenkleri, Atatürk Anıtına konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Burada konuşan Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı. 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini söyleyen Baştürk, "Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı belirtilerek, yabancılara verilen kapitülasyonlar sona erdirilmiştir. Ülkemiz Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gören, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrili ve bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip, tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran, konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artar bir coğrafyaya sahiptir" dedi.

Denizlerin ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahip olduğunu vurgulayan Baştürk, "Denizlerin güçlü arenasını iyi kullanan ülkemiz, stratejik konumu gereği dünya da önemi giderek artan bir ülke olarak kapitülasyonların da kaldırılması ile Türk vatandaşlarına denizcilik, tersanecilik, deniz taşımacılığı, deniz turizmi gibi alanlarda reformlar, özgürlükler sağlanmış, denizcilik sektöründe teknik, idari ve mevzuat konularında önemli başarılara ulaşılmıştır. Ulu Önder Atatürk’ün direktifi ile çıkarılan Kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizcilik alanında diğer ülkeler ile rekabet edebilmekte olup, dünya denizlerinde tüm yönleriyle konumuna yakışır bir noktaya ulaşmıştır. Her zaman olduğu gibi denizciliğimizi daha ileriye götürmek için birlik ve beraberlik içinde, iş birliği yapacağımız bu günlerde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın93. yılını coşku ile kutlamanın onuru ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize saygı ile anıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Refah Şehitleri Anıtı önüne kadar yürüyen protokol üyeleri ve katılımcılar, şehitler anısına denize çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından Liman Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı botlar, kısa bir gösteri yaptı.