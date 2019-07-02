0553 313 94 23

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda renkli görüntülere sahne oldu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

02 Temmuz 2019 Salı 01:04
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kuşadası’nda renkli görüntülere sahne oldu

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Renkli ve coşkulu anların yaşandığı Kabotaj Bayramı kutlamaları kentin farklı noktalarında gün boyunca sürdü.


Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde ilk, orta ve lise dereceli okullar arasında düzenlenen resim yarışmasının seçkilerinin yer aldığı bir sergi açıldı.



Kutlamalar Halk Plajı’nda düzenlenen, plaj voleybolu, güreş müsabakaları ve denizde yapılan temizlik çalışmasının ardından saat 16.00’da Güvercinada’da düzenlenen etkinliklerle devam etti. Güvercinada’da düzenlenen etkinliklere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Halk oyunları ve su sporları gösterisi ile yüzme, 9,9 Hp motorlu tekne, halat çekme, yağlı direk, denizden tabak çıkarma ve karton tekne yarışmalarının gerçekleştiği etkinlikler Kuşadalılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.


Etkinlikte konuşan Kuşadası Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, Türkiye’de denizciliğin önemine değinerek; “Ülkemiz 3 tarafı denizlerle kaplı bir ülke. Haliyle denizcilik ülkemizde önemli bir faaliyet. İlçemiz Kuşadası da denizi ile tüm dünyaya ün salmış önemli bir merkez. Böyle bir ilçede kabotaj bayramı büyük bir coşkuyla kutlamalı diye düşündük. Etkinliklerimize katkı sunan belediyemiz ve diğer kurumlara teşekkür eder, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutlarım” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 01:04
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
    1. Telaş başladı: Türkiye Rus jetlerini..
    2. Emniyete destek konserine büyük ilgi
    3. İzmir’de gemi yangını: 2 ölü, 14 yaralı
    4. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı..
    5. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki..
    6. Sudan'da muhalefet, askeri lider..
    7. Adana'daki orman yangını
    8. GÜNCELLEME - Aliağa'da gemi yangını
    9. Cami saldırıları kayıt altına giriyor
    10. Şahin: “Filyos Limanı Türkiye ve bölge..
    11. Aliağa Kaymakamı Erhan Günay:..
    12. Trump: "İran ateşle oynuyor"
    13. Amasya'da fındık yüklü tır devrildi: 2..
    14. İzmir'de gemide patlama: Yangın çıktı
    15. Darbecilerden sert müdahale: 7 ölü,..
    16. 'Türkiye-Rusya iş birliğiyle yeni..
    17. Hollanda'da "Kaşıkçı cinayeti"..
    18. Somali Milli Günü Resepsiyonu
    19. İzmir’de gemi yangını
    20. Erdoğan Çin gazetesine yazdı:..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Türkiye harekete geçti! KKTC'ye gidiyorlar
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv
    Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv