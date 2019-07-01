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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Ereğli ilçesinde düzenlenen halat ve kürek çekme, yüzme, kano, optimist, lazer ve yağlı direkte bayrak kapma yarışları ilgi gördü- Yağlı direkten Türk bayrağını kapma yarışında suda baygınlık geçiren kişiyi arkadaşları kurtardı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

ZONGULDAK (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Bozhane Limanı mevkisinde halat ve kürek çekme, yüzme, kano, optimist ve lazer yarışlarında sporcular kıyasıya yarıştı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'na katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu anımsatan Çorumluoğlu, "Bu ülkenin denizlerinin kıymetinin bilinmesi için önemli bir tarih. Ereğli'de, yurt içinden ve yurt dışından gelenlerin misafir edilebileceği bir yat limanı projesini hayata geçirmek en büyük hayalim. Çalışma zamanı çalışma, üretme zamanı üretme, eğlence zamanı da eğlenme. Bugün eğlenme vakti. Bundan sonra bu tür faaliyetlerin içerisinde olacağız ve destekleyeceğiz." diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eğlenceli görüntülere sahne olan yağlı direk yarışında ödülün 20 bin lira olduğunu açıkladı.

Bayramın simgesi haline gelen yarışta yaklaşık 1,5 saat bayrağı almak için ter döken sporculardan biri suda baygınlık geçirdi. Direkten atlayan arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yüzme kategorisinde, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu'nun kızı Ceren Yazıcıoğlu dereceye girdi. Yazıcıoğlu'na ödülünü babası takdim etti.

Dereceye giren diğer yarışmacılara ödülleri protokol üyelerince verildi.


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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:55
  1. Ereğli
  2. Kabotaj Bayramı
  3. Zonguldak

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