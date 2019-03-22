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Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor.

22 Mart 2019 Cuma 18:42
Denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizciler kanserle savaşa hazırlanıyor.


Mudanya Liman Başkanlığı öncülüğünde 1-7 Nisan günleri arasında kanserle savaş faaliyetleri yapılacak. Mudanya Sağlıklı Yaşam Merkezinde İlçe sağlık Müdürü Nalan Yıldız başkanlığında yapılan toplantıda faaliyetin detayları görüşüldü. Toplantıya Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, İlçe Sağlık Müdürü Nalan Yıldız, Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Serkan Kılıç, Mudanya Emniyet Müdür V. Serdar Makineci, BUDO genel koordinatörü Gökay Kalyoncu, Mudanya Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Haluk Kozan, Gezi tekneleri işletmecisi Mustafa Ayan iştirak etti. 5 Nisan günü başta BUDO olmak üzere gezi tekneleri, Arnavutköy Balıkçı Barınağındaki tekneler, Bursa ve Güzelyalı Yelken Kulüpleri deniz üzerinde kortej oluşturarak, Mudanya İskelesi, Arnavutköy arasında üzerinde kanserle savaşla ilgi pankartlarla tur atacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:42
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