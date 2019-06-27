Denizciler Kabotaj Bayramına hazırlanıyor

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93’üncü yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Bu yıl Aliağa Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği ve Aliağa Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyecek olduğu 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı etkinliklerinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler 1 Temmuz Pazartesi günü sabah saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan çelenk töreni ve şehitler anısına denize çelenk bırakılması ile başlayacak olan program, Avcı Ramadan Rekreasyon alanında çeşitli etkinlikler devam edecek.

Öte yandan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebetiyle İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek açıklamalarda bulundu. Şimşek açıklamasında, "Ülkemizde, 20 Nisan 1926 Tarihinde TBMM’de kabul edilmiş olan Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu kanun, Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır’ hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir" dedi.

Dünya ticaretinin yüzde 80’i, Türkiye’nin ise ithalat ve ihracatının yüzde 90’nın deniz yolu ile sağladığını belirten Şimşek, "Kıtalara ve okyanuslara açılan bir köprü konumundaki ülkemizde denizciliğin önemi oldukça büyük. Denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip ülkemizin, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle önemini her geçen gün artmaktadır. 80 yıllık tarihimizde rekor kıran ihracat mallarımızın zamanında ve düzgün bir şekilde ilerlemesi ve gelişimini sürdürmesi için denizlerimize ve denizciliğimizin daha da gelişmesine ülkemizin ihtiyacı var. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan konumunu ve zengin potansiyeli ülkemiz denizciliği açısından da en iyi biçimde değerlendirmek gerekmektedir" şeklinde konuştu.