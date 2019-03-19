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DenizBank ve Zorlu Enerji'den iş birliği

DenizBank ve Zorlu Enerji elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10’u üzerinden, 10 TL’ye kadar daha az ödeme avantajı sağlayan bir iş birliği imzaladı- Anlaşma kapsamında ayrıca DenizBank kredi kartlarıyla fastPay’den yapılacak yüklemelere ilave yüzde 10 bonus kullanıcıların kredi kartlarına yüklenecek

19 Mart 2019 Salı 12:43
DenizBank ve Zorlu Enerji'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - DenizBank ve Zorlu Enerji elektrik faturasını fastPay uygulamasından ödeyen tüketicilere fatura tutarının yüzde 10'u üzerinden, 10 TL'ye kadar daha az ödeme avantajı sağlayan bir iş birliğine imza attı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, Zorlu Enerji ile imza attığı iş birliği kapsamında, fastPay ile fatura ödemelerinde tutarın yüzde 10'u üzerinden 10 TL'ye kadar daha az ödeme imkânı sunuyor.

Kullanıcılar böylece sıfır komisyon avantajından yararlanırlarken, söz konusu indirim tutarı kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca, DenizBank kredi kartlarıyla fastPay’den yapılacak yüklemelere ilave yüzde 10 bonus kredi kartlarına yüklenirken, bir kullanıcı ayda en fazla 10 TL bonus kazanabiliyor.

Kullanıcılar DenizBank müşterisi olsun, olmasın, diledikleri kredi kartını fastPay’e bağlayarak ya da fastPay bakiyelerine para yükleyerek faturalarını 7/24 kolaylıkla ödeyebiliyorlar. Hâlihazırda fastPay’i olmayan kullanıcılar ise uygulamayı indirerek tüm avantajlarından faydalanabiliyor.


- Yenilikçi uygulama fastPay


Dünyanın ilk handsfree (bluetooth) ödemesi olarak öne çıkan fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da hizmet veren açık bir platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarını ekleyerek hiçbir ek masraf ödemeden faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor istanbulkart'larına diledikleri yerde ve zamanda kolayca yükleme yapabiliyor ve anlaşmalı üye iş yerlerinde cüzdanları yanında olmasa bile sadece cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.

Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde de hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM’den kartsız para çekebilme özellikleri de sunuyor. fastPay, App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilebiliyor.



- "Fatura ödemelerinde az ödeme avantajı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Dönüşüm, CRM ve Değişim Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan, fastPay’in, sunduğu özellikler, iş birlikleri ve kampanyalarla kullanıcılarına önemli faydalar sağladığını belirtti.

DenizBank'ın inovasyona dayalı ve kullanıcı memnuniyeti odaklı bakış açısıyla dijitalde ilklere imza atan bir banka olduğunu vurgulayan Özdoğan, bu anlamda fastPay'in, dijitalleşmeyi sadece kendi müşterilerine değil, tüm diğer banka müşterilerine yaygınlaştırmaya olanak sağlayan bir uygulama olarak kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Özdoğan, Zorlu Enerji ile yaptıkları anlaşma sayesinde vatandaşların fatura ödemelerini fastPay ile diledikleri zaman, diledikleri yerde rahatça yapabilmelerinin yanı sıra, yüzde 10 daha az ödeme avantajından yararlanabileceklerinin altını çizdi.

2019 yılı boyunca sürecek kampanya kapsamında, bir fatura döneminde 10 TL'ye kadar iade faydası sağlayarak kullanıcıların aile ekonomilerine katkıda bulunmuş olacaklarını belirten Özdoğmuş, "Bununla birlikte bankamız kredi kartlarıyla fastPay’den yapılacak yüklemelere ilave yüzde 10 bonus da kredi kartlarına yüklenecek. fastPay bize ulusal ve uluslararası arenada büyük ödüller kazandıran, sunduğu avantaj ve fırsatlarıyla insanlarımızın yüzlerini güldüren bir uygulama. Yenilikçi çalışmalara, yeni avantajlara imza atmak adına çıktığımız yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.


- "fastPay ile Eskişehir, Uşak, Kütahya, Afyon, Bilecik illerinde bir ilki gerçekleştirdik"


Zorlu Enerji Ticaret Direktörü İnanç Salman da tüketicilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için pek çok farklı uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Denizbank ile fastPay aracılığıyla yapılan iş birliğinin önemli olduğunu aktaran Salman, " fastPay ile Eskişehir, Uşak, Kütahya, Afyon, Bilecik illerinde bir ilki gerçekleştirdik. Zorlu Enerji olarak abonelerimizin fatura ödemelerini en hızlı ve güvenli yoldan yapabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz.. DenizBank ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu çalışmalarımızdan biri. Artık Zorlu Enerji aboneleri ödemelerini fastPay üzerinden herhangi bir işlem masrafı olmaksızın kolaylıkla yapabilecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:43
  1. Denizbank
  2. Zorlu Enerji

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