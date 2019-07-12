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Denizaltıya baskın! Kapağın altından 232 milyon dolar çıktı

Pasifik Okyanusu'ndan Amerika Birleşik Devletleri kıyılarına doğru hızla gelen denizaltı tespit edilince Sahil Güvenlik Teşkilatı, harekete geçti. Denizaltıya baskın askerler, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucu ele geçirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:03
Denizaltıya baskın! Kapağın altından 232 milyon dolar çıktı

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu'nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi.

Olay, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda, 18 Haziran'da meydana geldi. CutterMunro (WMSL 755) gemisi mürettebatı, tespit ettikleri denizaltıya, sürat tekneleri ile yaklaştı. Seyir halinde olan denizaltıya yaklaşan sahil güvenlik ekipleri, tekneden denizaltının üstüne atlayarak, denizaltının üst kapanığını açtı ve kaçakçıları yakaladı. Sahip güvenlik ekiplerinin kamerasınca görüntülenen olayda, ekip komutanının, denizaltında bulunan kaçakçılara seslendiği; ardından sürat teknesiyle yaklaşan ekipleri denizaltının üzerine atladığı görüldü.

ABD medyası, denizaltıda bulunan 5 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi. Ekiplerin, denizaltıda bulunan, değeri 232 milyon dolar olan 7 ton uyuşturucuyu ele geçirdiği belirtildi.

Trump ve Pence'den tebrik

ABD BaşkanıDonald Trump, sosyal medya üzerinden operasyona dair yaptığı açıklamada, "Bu tür bir cesarete inanabiliyor musunuz? İnanılmaz bir uyuşturucu ele geçirme operasyonu" dedi.

Ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Bu yıl USCG, 3,6 milyar dolar değerinde uyuşturucu ele geçirdi ve 400 kaçakçıyı gözaltına aldı. USCG'nin bu hizmeti hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:03
  1. Pasifik Okyanusu
  2. Donald Trump
  3. Mike Penc

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