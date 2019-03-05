Denizaltı kurtarma tatbikatı nefesleri kesti

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’nın Akdeniz etabında icra edilen denizaltı kurtarma faaliyeti tamamlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katıldığı Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan- 2019 Taktik Tatbikatı’nın Akdeniz etabı çerçevesinde yapılan denizaltı arama kurtarma eğitimi tamamlandı. Tatbikatın Akdeniz etabı bugün ‘Denizaltından Personel Kurtarma Eğitimi’ ile devam etti. Tatbikat için Marmaris Aksaz Limanı’ndan TCG Alemdar kurtarma gemisi demir alarak Akdeniz’e açıldı. Senaryo gereği Akdeniz açıklarında, Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı icra eden TCG Çanakkale, dalış derinliğinden periskop derinliğine gelirken deniz üzerinde bir ticari gemi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, ana makine ile yüksek basınç sistemi işlevini kaybeden denizaltı, yüzeye çıkma özelliğini yitirerek dibe oturdu ve durumunu kırmızı denizaltı işaret fişeği atarak bildirdi.

TCG Işın ve TCG Anamur’un arama görevi icra ettiği tatbikatta, denizaltının yeri tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda denizaltına yapılan sörveyde iskele tarafında ve dümen yelpazesinde hasar olduğu tespit edildi. Denizaltının yaklaşık 80 metre derinlikte olduğu belirlendi. Gemide bulunan 47 personelinin 14’ünün yaralı olduğunun bildirilmesi üzerine, denizaltı kurtarma çanı ile personelin kurtarılması faaliyetine süratle başlandı.

Yaralılara ilk müdahale gemide yapıldı

Tatbikat kapsamında bölgeye hava yolu ile intikal eden Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi TCG Alemdar üzerinde tıbbi triyaj ve tedavi alanları ile hasta yoğun bakım ünitesi ile basınç odası alanlarını donattı. Denizaltı Kurtarma senaryosunda gemiye getirilen kazazedelerin tıbbi tasnifi yapılarak ilgili tedavi alanlarına yönlendirildi. Burada kurtarılanlara tıbbi müdahale, tetkik ve muayeneleri Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi tarafından yapıldı. Timin, 6 saatlik hazırlık durumu ile 7/24 olası satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı senaryolarına tıbbi cevap verebilecek dünyadaki en donanımlı ekiplerinden biri olduğu belirtildi. Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare edildi.