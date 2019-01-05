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Deniz yüzeyi çöplerle kaplandı

Rize'de etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle taşan dere ve yağmur sularıyla taşınan atıklar, deniz yüzeyini kapladı - Belediye ekipleri, çöpleri temizlemek amacıyla çalışma başlattı

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
Deniz yüzeyi çöplerle kaplandı

RİZE (AA) - Rize'de, deniz yüzeyini, sağanak ve fırtına nedeniyle dere ve yağmur sularıyla taşınan atıklar kapladı.

Rize'de geceden itibaren aralıklarla etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gündoğdu Balıkçı Barınağı'ndaki iki kayıkta hasar meydana geldi.

İslampaşa Balıkçı Barınağı ise sağanak nedeniyle taşan dere ile yağmur sularının taşıdığı atıklar nedeniyle çöplerle doldu. Denizin yüzeyini kaplayan çöpleri görenler, durumu Rize Belediyesine bildirdi. Belediye ekipleri de çöpleri temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bölgede balıkçılık yapan Sefer Alan, yıllardır bu sorunu yaşadıklarını söyledi. Belediyenin yıllar önce bölgede çöp deposu yapıp üzerini örttüğünü belirten Alan, "Bir fırtına olduğunda balıkçı barınağı çöp yığını oluyor. İki ayda bir çöp bölgeye doluyor." dedi.

Soruna çare bulunmasını isteyen Alan, "Denize çıkamıyoruz. Doldurdukları alanda tahkimat olmadığı için önümüzdeki dönem benzeri olacak. Rize'nin en eski balıkçı barınağı ama denize çıkma imkanı olmuyor. Bu, kanayan bir yara." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:19
  1. balıkçı barınağı
  2. çöp denize aktı
  3. çöp sorunu
  4. Rİze

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