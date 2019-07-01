0553 313 94 23

Deniz ve havuz suları sıkı takip altında

Balıkesir’in Edremit İlçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber turizm mekanlarında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılmaya başlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
Deniz ve havuz suları sıkı takip altında

Balıkesir’in Edremit İlçesinde yaz aylarının gelmesiyle beraber turizm mekanlarında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetimler yapılmaya başlandı. Deniz sezonu boyunca deniz ve havuz suyundan örnekler alınarak ölçümler yapılmakta ve sonuçları halka duyurulmakta.


Ölçümlerin sezon boyunca belirlenen aralıklarda yapıldığını belirten yetkililer “Edremit genelinde 4 mavi bayraklı plaj bulunmakta olup; Narlı Mekii Altınok Otel, 30 Evler Vali Konağı Mevki Antandros Plajı, Özdemir Sitesi Mevki, Heramis Tatil Köyü kıyılarıdır. İlçe kıyı şeridinde 28 izlem noktası bulunmaktadır. Bu kapsamda 15.05.2019 tarihinden itibaren 15 günde bir olmak kaydı ile deniz sularından numuneler alınmaya devam edilmektedir. Deniz suyu numuneleri İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Teknisyenlerince alınmakta ve aynı gün içerisinde Halk Sağlığı Laboratuvarında analiz edilmektedir. Bulunan sonuçlar tüm halkın rahatlıkla ulaşabileceği yuzme.saglik.gov.tr web adresinden halkın bilgisine sunulmaktadır.


İlçemizde kayıtlı 46 havuz bulunmaktadır. Bu havuzlardan yaz sezonu boyunca periyodik olarak numuneler alınmaktadır. Bu numuneler Halk Sağlığı Laboratuvarlarına aynı gün içerisinde ulaştırılıp analizleri yapılmaktadır. Havuz ve deniz sularından alınan numunelerde çıkabilecek olumsuz durumlarda ekstra numuneler alınmakta ve halkın sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınabilmektedir.Havuz ve deniz sularından numune alınması ve analizleri 02.10.2019 tarihinde sona erecektir.”dediler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Başkentin yanı başındaki yaban hayvanları genç doğa tutkununun fotokapanında
    1. (Özel) Başkentin yanı başındaki yaban..
    2. Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller..
    3. Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi..
    4. Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına..
    5. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    6. Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can..
    7. Maaşlı çalışanken milyonluk şirket..
    8. Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı..
    9. Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun..
    10. ASELSAN üretti! TSK'dan tam not aldı
    11. Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi..
    12. Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle..
    13. Geleceğin aşçıları Kocasinan’da..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    15. Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak..
    16. 14 kadın sürücü AB projesiyle..
    17. Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim..
    18. Perakende sektörü, teknolojik..
    19. Yazın kulak sağlığınızı korumak için 4..
    20. Haziran ayı üretici ve market fiyatları
    21. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    22. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    23. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    24. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    25. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    26. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    27. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    28. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    29. Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri..
    30. 108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler