0553 313 94 23

Deniz üstünde minder sandığı cisim 45 kiloluk dev deniz kaplumbağası çıktı

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde turizmci Volkan İlgüz tarafından geçtiğimiz hafta balık ağlarına dolanmış halde bulunan ve minder sanılan caretta caretta cinsi dev deniz kaplumbağası, kurtarılarak tekrar denize bırakılmıştı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:48
Deniz üstünde minder sandığı cisim 45 kiloluk dev deniz kaplumbağası çıktı

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde turizmci Volkan İlgüz tarafından geçtiğimiz hafta balık ağlarına dolanmış halde bulunan ve minder sanılan caretta caretta cinsi dev deniz kaplumbağası, kurtarılarak tekrar denize bırakılmıştı. İlgüz, kurtardığı caretta carettanın dün Yalıkavak açıklarında balıkçılar tarafından ölü olarak bulunduğu için çok üzgün olduğunu ifade etti. İlgüz, Bodrum’da da bu tür nesli tükenmekte olan canlılar için bir birim oluşturulması gerektiğini belirtti.


Geçtiğimiz hafta Turgutreis sahilinde turizmci Volkan İlgüz tarafından gece fark edilen caretta caretta cinsi dev deniz kaplumbağası çevrede bulunan hayvan severlerin de yardımı ile ayaklarına takılan balıkçı ağları temizlenerek yeniden denize bırakılmıştı. 45 kilo ağırlığında ve 80 santim uzunluğunda olan dev deniz canlısını ilk olarak minder sanan İlgüz, denize doğru yaklaşınca hareketsiz şekilde duran bir caretta caretta olduğunu fark etti. Denize girerek dev kaplumbağayı sahile çıkaran İlgüz ve çevredekiler, ilk olarak caretta carettanın kabuğuna dolanan ağları temizledi. Daha sonra da dev deniz canlısını yeniden denize bıraktılar.



“Dev kaplumbağayı ilk olarak minder sandım”


Dün Yalıkavak açıklarında kurtardıkları caretta carettanın balıkçılar tarafından ölü olarak bulunduğunu duyunca büyük üzüntü yaşadığını belirten İlgüz şu sözlere yer verdi: “Saat 12 gibi çalışıyorduk. Restoranımız oldukça kalabalıktı. Denizin üstünde minder olduğunu zannettiğimiz bir cisim gördük. Dalgayla savruluyordu ve kıyıya vurdu. Kıyıya doğru vurunca biz hemen denize girip sahile çıkardık. Kaplumbağa çok büyük ve hareketsizdi. Biz de hemen üzerine bir örtü serdik, üzerindeki ağları temizledik. Yarası olup olmadığını kontrol ettik” dedi.



“10 gün sonra ölü bulununca çok üzüldük”


Kurtarıp denize bıraktıkları kaplumbağanın 10 gün sonra Yalıkavak’ta ölü olarak bulunmasına çok üzüldüğünü belirten İlgüz, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Kurtarıp denize bıraktığım kaplumbağanın aynı kaplumbağa olduğundan eminim. Çünkü 2 saat boyunca ilgilendim ve kabuğundan tanıdım. Bu kaplumbağada çip ve numara da yoktu. Yalıkavak’ta bulunan kaplumbağada da çip ve numara yok. Yerel haberlerde de kafasına vurularak öldürüldü şeklinde haberler çıktı. Aslında o kaplumbağa ağlara dolanmış ve hastaydı. Bizde DEKAMER’e götürmek istedik ama yolda ölmesinden korktuk. Belediyede bu konuyla ilgili bir birim olması gerekli. İnşallah bu tür nesli tükenmekte olan canlılarla ilgili yetkililer biraz daha hassas olur.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de 247 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Edirne'de 247 düzensiz göçmen..
    2. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    3. Çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik..
    4. Enes Batur kaç yaşında? Enes Batur..
    5. Milli Görüşçülerden flaş 23 Haziran..
    6. Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü
    7. Bilim ve Kültür Merkezi’nde mezuniyet..
    8. 30’uncu yılı çay ve simitle kutladılar
    9. MTOSB öğrencileri ‘model uçak’ üretti
    10. Askeralma Kanun Teklifi TBMM Genel..
    11. Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara..
    12. Gece bekçileri güven veriyor
    13. Ödemiş Belediyesi çalışanlarından..
    14. Altındağ’da okuma yazma öğrenen..
    15. Askerlikle ilgili flaş gelişme! Kabul..
    16. Hak-İş Konfederasyonu’nun Bolu-Ankara..
    17. ÖTO’dan birleştirici adımlar
    18. Öğrencilerden ‘Yöresel Yemek Şenliği’
    19. TBMM Genel Kurulu
    20. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:
    21. GÜNCELLEME - İzmir'de zeytinlik alanda..
    22. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    23. Cumhur Frankfurt’tan 'inşaatçı'..
    24. Engellilerin akülü araba sevinci
    25. Sultangazi’de mülkiyet ve planlama..
    26. Hakkari’de 1. Kamu Üniversite-Sanayi..
    27. Doluya battaniyeli önlem
    28. Çaycuma Belediye Meclisinden tarihi..
    29. Özel Çocuklar yaz şenliklerindecoştu
    30. Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu