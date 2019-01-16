0553 313 94 23

İDO ve BUDO'ya hava engeli! Bazı seferler iptal edildi

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 07:41
İDO ve BUDO'ya hava engeli! Bazı seferler iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.50  Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile  07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri, olumsuz  hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'da da bazı seferler iptal edildi

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve  09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30  saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri  gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu  (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu  (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 07:41
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. İDO
  4. BUDO
  5. iptal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye kışa teslim! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
    1. Türkiye kışa teslim! Vatandaşlar zor..
    2. Korkunç Yunanistan iddiası! İnsanlık..
    3. Kara yollarında durum
    4. Lübnan'da Suriyeli sığınmacılar için..
    5. En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı..
    6. Sigarayı bıraktıran tatil hediyesini..
    7. ABD'nin 'Çin'in askeri gücü raporunda'..
    8. Deniz ulaşımında aksama! İptal edildi
    9. İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu..
    10. İstanbul'daoperasyon
    11. Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye..
    12. ABD'li Müslüman siyasetçiden..
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. Birçok ilde eğitime kar engeli
    15. Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu!..
    16. Filistin BM'ye tam üyelik başvurusuna..
    17. Şipşak casusluk! FETÖ'nün yeni..
    18. Resmi Gazete'de yayımlandı! 19 Şubat'a..
    19. TBMM'de kabul edildi! O ürünlerden ÖTV..
    20. 'Palu ailesi' hakkında flaş gelişme!..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?