Deniz ulaşımına hava muhalefeti Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO’nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO’nun internet sitesinde yapılan açıklamada,

"09:30-Bandırma-Yenikapı-Bostancı

09:50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11:50-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12:30-Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45-Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.



BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada ise

"09:30-Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30-Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10:00-Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30-İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

11:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11:30-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12:55-Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.