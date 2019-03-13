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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 04:39
Deniz ulaşımına fırtına engeli

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.


İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.


İDO’da iptal olan seferler:


07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı


07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy


09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa


BUDO’da iptal olan seferler:


07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)


10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)


11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)


12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 04:39
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