Deniz ulaşımına fırtına engeli Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO’da iptal olan seferler:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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