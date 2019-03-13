Deniz ulaşımına fırtına engeli
Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.13 Mart 2019 Çarşamba 04:39
Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO’da iptal olan seferler:
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 - 11:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
BUDO’da iptal olan seferler:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
YORUM YAZ