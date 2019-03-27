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Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol altında

Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine hizmet veren deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilik anlık tespit edilebiliyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:29
Deniz uçağı ile tüm Marmara kontrol altında

Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine hizmet veren deniz denetim ve kontrol uçağı sayesinde hem deniz üzeri hem de karadan oluşabilecek kirlilik anlık tespit edilebiliyor.


Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü de sağlıyor. Daha uzun menzilli yeni uçak, körfezin ve Marmara Denizi’nin havadan denetlenmesi ve kontrol edilebilmesine büyük katkı sağlıyor.


162 saatlik uçuşla sıkı denetim


İZAYDAŞ’ın denetleme filosunda yer alan deniz uçağı, bir yılda 162 saatlik uçuş ile sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi, içme suyu havzaları ve olası orman yangınlarını denetledi. Ormanlık alanlarda gördüğü her dumanı ciddiye alıp yerinde gözlemleyerek itfaiye ile irtibat halinde olan deniz uçağı pilotları, son olarak hafta sonu denetiminde Karamürsel sırtlarında görülen bir dumanı tespit etti, binlerce hektarlık ormanın yok olmasını önledi.


Avrupa’nın en iyi deniz uçağı platformu


CESSNA 208 amfibik tipi deniz uçağının yanaşma ve bekleme ihtiyacını karşılamak amacıyla Sekapark girişinde deniz üzerinde yapımı İZAYDAŞ tarafından gerçekleştirilen bir platform Kocaeli’ye kazandırıldı. Türkiye ve Avrupa’da deniz üzerine yapılmış tek donanımlı platform olarak anılıyor. Aynı anda 2 uçağın park edebileceği alanda yakıt ikmali de sağlanıyor


1600 metre karelik alan


Platform, 700 metre kare karada - 600 metre kare denizde olmak üzere toplam 1300 metre kareden oluşuyor.Uçak işletim personeli için ayrılmış sosyal alanla birlikte yaklaşık 1600 metre karelik alanı kapsıyor. Deniz üzerinden kalkış yapabilen uçak aynı zamanda Cengiz Topel Havaalanı’ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.


Karaosmanoğlu,“Ciddi yaptırımlar uyguluyoruz”


Körfezin temizlenmesi için dört koldan gerçekleştirilen çalışmaları titizlikle takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Denizlerimizin temizliğine çok büyük önem veriyoruz. Bizim en kıymetli çalışmalarımız çevreye ve sahillere yaptığımız hizmetlerdir. Deniz uçağımız ile havadan kontrol denetimini sağlayarak denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras temiz çevre ve denizlerimiz olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:29
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