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Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış

06 Ağustos 2019 Salı 14:06
Deniz suyu seviyesindeki artış 1960'larda başlamış

ANKARA (AA) - Deniz suyu seviyesindeki artışın sanılanın aksine 1990'larda değil, 1960'larda hızlanmaya başladığı bildirildi.

ABC News'in haberine göre, 1900'lerden bugüne kadar deniz suyu seviyesindeki artışı yeniden tanımlamak için modern uydu ve profilleme şamandıraları verilerinin yanı sıra tarihi gelgit ölçümlerini kullanan araştırmacılar, deniz seviyesindeki artışın 1960'larda başladığı sonucuna vardı.

Araştırmacılar, 1960'larda deniz seviyesinin yükselme oranındaki sıçramanın, çoğunlukla okyanuslar ısınırken oluşan genişleme anlamındaki termal kütlesel genleşmeden kaynaklandığını ortaya koydu.

Almanya'nın Siegen Üniversitesinden araştırmacı Sonke Dangendorf, "Son dönemin uydu verileri doğrultusunda tespit edilen hızlanma 1960'larda zaten başlamış ve bugüne kadar devam etmiştir. Bu süreçte tespit edilen deniz suyu seviyesindeki artış ivmesinde baskın faktör buzların erimesi ve özellikle Grönland buz tabakasının artan kütle kaybı gibi gözüküyor. Ayrıca, Batı Antarktika buz tabakasında büyük kayıp, deniz seviyesinin yükselmesine giderek daha fazla katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature" dergisinde yayımlandı.

- Küresel deniz seviyesindeki artış hızlanıyor

ABD'nin Colorado Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi ve Old Dominion Üniversitesinden bilim adamları, geçen yılın başında, 1992'den bu yana uydulardan yapılan küresel deniz suyu seviye ölçümlerine göre, 1990'larda yılda ortalama 2,5 milimetre yükselen küresel deniz seviyesinin bugün 3,4 milimetre yükseldiğini belirlemişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Fransa Ulusal Uzay Araştırmaları Merkezinin (CNES) okyanus topografyası ölçüm uyduları Topex/Posedion, Jason-1, Jason-2 ve Jason-3'ün verilerini kullanan araştırmacılar, artış hızının böyle devam etmesi halinde, yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel deniz seviyesinin bugünkünden 65 santimetre fazla olacağına işaret etmişti.

Bilim adamları, bunun sahil kentleri için büyük problemler doğurabileceği uyarısında bulunmuştu.

Atmosferdeki ve deniz suyundaki ısınmanın bir yandan yol açtığı genleşme nedeniyle su seviyelerini nispi olarak yükseltirken öte yandan Antarktika ve Grönland gibi büyük buz kütlelerindeki erimeyi hızlandırarak su miktarını artırdığı kaydedilmişti.

Diğer yandan, California ve Utrecht üniversiteleri ile ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet İtiş Laboratuvarının bu yılın başında yürüttüğü araştırma, Antarktika'da buzullardaki erime oranının, 2001-2017 aralığında yılda ortalama yüzde 280 artış gösterdiğini ortaya koymuştu.

Araştırmada 1979-2001 aralığında senede ortalama 48 milyar ton buzulun eridiği Antarktika'da bu kaybın, 2001-2017 aralığında yıldı 134 milyar tona çıktığına işaret edilmişti.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:06
  1. deniz suyu seviyesindeki artış

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