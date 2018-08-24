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Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan liman şehirlerinden Novorossisk’te şişme botla denize açılan çift 5 gün boyunca mahsur kaldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:39
Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!

Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı bulunan liman şehirlerinden Novorossisk’te balık tutmak için botlarıyla Karadeniz’e açılan çift, bir süre sonra akıma kapılarak Karadeniz’in ortalarına doğru ilerlemeye başladı. Akıntıya karşı kürek çeken çift botunu sahile çekemedi. Güneşin altında 5 gün boyunca kurtarılmayı bekleyen çift fırtına nedeniyle sürekli sürüklendi. Mahsur kalan çift tam 5 gün sonra Yunanistan bandıralı ‘Critie Rock’ gemisiyle karşılaştı. Gemidekilere seslenen çift gemi mürettebatı tarafından kurtarıldı.

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Yaşanan ilginç olay üzerine gemi mürettebatı çifte hemen yardım ederek gemiye aldı. Çift, kurtarıldıkları ilk an çok aç olduklarını, günlerdir yemek yemediklerini, su içmediklerini söyledi. Gemi mürettebatı ise sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Gemide yemek ve su verilmeyen çift sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden teslim alındı. Hastaneye kaldırılan çifte kontrollü olarak yemek ve su verildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:39
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