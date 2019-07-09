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Deniz süngerinden doku üreten öğrenci Çin’deki yarışmaya gidebilmek için destek bekliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen Telatar, zarar gören insan dokularını onaran bir projeye imza attı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:23
Deniz süngerinden doku üreten öğrenci Çin’deki yarışmaya gidebilmek için destek bekliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Alperen Telatar, zarar gören insan dokularını onaran bir projeye imza attı. Deniz süngerinden doku iskelesi üreten Telatar, Çin’de düzenlenecek olan CASTİC adlı uluslararası proje yarışmasına katılabilmek için maddi destek bekliyor.


Marmaris’te lise öğrencisi Alperen Telatar, deniz süngerinden doku iskelesi üretti. Zarar görmüş dokuları onarmayı hedefleyen Telatar’ın bu çalışması dünyada büyük yankı uyandırdı. Liseli genç, Türkiye’yi temsil etmek için Çin’de düzenlenecek CASTİC adlı uluslararası proje yarışmasına katılmaya hak kazandı. Genç yaşta başladığı bilimsel çalışmalarını sürdüren Telaatar, proje yarışmasına hazırlanmaya devam ediyor. Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesinde son sınıf öğrencisi olan Telatar’ın Türkiye’yi temsil etmek için katılacağı yarışmaya maddi durumlarının uygun olmaması nedeniyle katılmama riski var. Yarışmada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Telatar, yarışmaya katılabilmek için sponsorlardan yardım bekliyor.


Çin gibi uzak bir ülkeye gitmek için uçak bileti, konaklama gibi masraflarının karşılanması için yardım destek beklediğini belirten Telatar, “Yaptığım çalışma deniz süngerinden doku iskelesi yapma. Doku mühendisliği, polimerlerden oluşturulan doku iskeleleri üzerine ekilen hücrelerden doku veya organ oluşturmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Doku iskeleleri doğal veya sentetik polimerlerden oluşturulabilir fakat doğal polimerler daha çok tercih edilir. Çünkü doğal polimerler canlı ile uyum sağlar. Ben de bu doku iskelesini aldığım bir davet üzerine Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünün laboratuvarında deniz süngerinden ürettim. Bu iskelelere çeşitli analizler yaparak ve hücre ekimi çalışmalarıyla başarılı bir iskele olduğunu kanıtladım. Böylece projem başarılı bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bu projeyle çeşitli proje yarışmalarına katıldım. Bayer’in düzenlediği yarışmada ikinci oldum. OKSEF’in yaptığı uluslararası proje yarışmasında teşvik ödülü ve Çin’de CASTİC adlı uluslararası proje yarışmasına Türkiye’yi temsil hakkı kazandım. İki hafta sonra Çin’de gerçekleşecek olan yarışmaya katılacağım. Yarışmaya çok iyi bir şekilde hazırlanıyorum. Çin gibi uzak bir ülkeye gidiyoruz, maddi durumumuz müsait olmadığından dolayı sponsorlardan destek bekliyoruz. Bu yarışmada ülkemi çok iyi bir şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum ve ülkem için gereken her şeyi yapacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:23
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