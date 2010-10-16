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Deniz Som öldü

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak uyutulan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Deniz Som (57) dün tedavi gördüğü hastanede öldü

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Deniz Som öldü

Deniz Som, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak uyutuluyordu. Som Başkent Hastanesi’ne böbrek ve akciğer fonksiyonlarında sorunlar sebebiyle yatırılmıştı.

NAKKAŞTEPE’YE GÖMÜLECEK

Deniz Som'un cenazesi, çalıştığı Cumhuriyet gazetesinde bugün saat 11.30’da yapılacak törenin ardından cenaze namazı için Şişli Camii'ne götürülecek. Ardından Som'un cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bilindiği gibi Deniz Som, İstanbul Üsküdar’da parklarda alkollü içki içilmesini yasaklayan belediye kararı ardından ellerinde alkol ile Üsküdar sahilinde eylem yapan grubun başını çekmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:08
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