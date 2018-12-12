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Deniz seferleri iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:11
Deniz seferleri iptal edildi!

Bursa Deniz Otobüsleri işletmesi (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sabah başlayan iptallere olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Eminönü/Sirkeci 17.00 ve 19.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 18.00 ve 20.00 seferleri de eklendi. BUDO’nun Mudanya-Eminönü/Sirkeci 14.00, Eminönü/Sirkeci-Mudanya 15.30, Eminönü/Sirkeci-Armutlu 15.30 ve Armutlu-Mudanya 16.55 seferleri de iptal edilmişti. Bölgede kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:11
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. BUDO
  4. deniz seferleri iptal

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