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Deniz polisinin çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi

Antalya’da 35 metrelik falezlerden denize atlayan genç kadın, deniz polisinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:38
Deniz polisinin çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi

Antalya’da 35 metrelik falezlerden denize atlayan genç kadın, deniz polisinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 25 yaşındaki Nebahat Y., iş çıkışı yakınlarını telefonla arayarak falezlerde intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine polis ekipleri bölgede arama yapmaya başladı. Atatürk Parkı içine gelen Nebahat Y. ise bir süre falezleri izledikten sonra kolundaki çantasını çıkarıp güvenlik bariyerini aştı. Çevredeki kadınların vazgeçmesi için tüm çabalarına rağmen Nebahat Y., kendini biranda falezlerden denize bıraktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaleiçi Yat Limanı’ndan da bölgeye deniz polisi geldi. Bir süre deniz üzerinde ve falezlerin kenarında arama yapan deniz polisi, kadını ağır yaralı şekilde boşlukta buldu. Hemen bota alınan genç kadın Kaleiçi Yat Limanı’na götürüldü. Deniz polislerinden Ataman Şekerci, kadını hayatta tutabilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Şekerci’nin tüm çabalarına rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Şekerci, kurtarıp kalp masajı yaptığı Nebahat Y.’nin cenaze torbasını da taşıdı. Sağlık ekipleri, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Nebahat Y.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:38
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