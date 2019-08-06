0553 313 94 23

Deniz patlıcanı avcılarına 16 bin TL ceza

Aydın’ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptıkları denetimde 5 kişiye deniz patlıcanı avladıkları için 16 bin TL para cezası kesilirken, ele geçirilen 160 kilo deniz patlıcanı denize geri bırakıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 09:52
Deniz patlıcanı avcılarına 16 bin TL ceza

Aydın’ın Didim ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptıkları denetimde 5 kişiye deniz patlıcanı avladıkları için 16 bin TL para cezası kesilirken, ele geçirilen 160 kilo deniz patlıcanı denize geri bırakıldı.


Didim’de avlanması yasak olan deniz patlıcanı avcılığıyla ilgili olarak denetimler hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptıkları denetimde 5 kişiye “Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin ihlal” suçu ve aynı ihlalin 2 yıl içinde tekrarlanması gerekçesiyle toplam 16 bin 350 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 160 kilogram deniz patlıcanı canlı olarak denize iade edilirken, dalış alet ve ekipmanlarına el konuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor
    1. 3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya..
    2. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    3. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    4. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    5. 8 aydır imamı olmayan köy
    6. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    7. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    8. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    9. Tek bacağıyla hacca koştu
    10. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    11. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    12. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    13. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    14. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    15. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    16. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    17. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    18. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    19. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    20. Borsa, güne yükselişle başladı
    21. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    22. Turgutlu Belediyesinden ’Her Çocuk..
    23. Google, üretimde geri dönüştürülmüş..
    24. Armin Djerlek sağlık kontrolünden geçti
    25. Üniversite öğrencisi kızların..
    26. Çin'de sel felaketinde 19 kişi..
    27. Adıyaman'da orman yangını
    28. Diş etinde oluşan hastalıklara dikkat
    29. “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele..
    30. Kuzey Kore 2 haftada 4. kez kısa..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'