Deniz Öncü kimdir, nereli kaç yaşında? Deniz Öncü Moto3 yarışı

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın yedinci yarışları hafta sonu Le Mans Pisti'nde gerçekleştirilecek. Milli sporcu Deniz Öncü, 13 Mayıs Cuma günü Le Mans'ta serbest antrenmanlara, 14 Mayıs Cumartesi günü ise sıralama turlarına katılacak. Sezonun yedinci mücadelesi 15 Mayıs Pazar günü TSİ 12.00'de start alacak. Peki Deniz Öncü kimdir?Deniz Öncü nereli kaç yaşında?

Deniz Öncü kimdir?

Deniz Öncü 26 Temmuz 2003 tarihinde Alanya'da doğdu. motosiklet yarışçısı. İkizi Can Öncü ile birlikte 2016-2017 Asya Yetenek Kupası'nda birlikte yarıştılar.

Kenan Sofuoğlu'nun da desteğini verdiği sporcu Deniz Öncü 4 yaşından beri motor sürüyor. 2018 Gençler Dünya Şampiyonası’nda ikizi Can Öncü birinci olurken Deniz’de hemen ardından ikincilik basamağını doldurdu.

Moto3 Dünya Şampiyonası 13'üncü yarışı olan San Marino’da sakatlık yaşayan kardeşi Can Öncü’nün yerine piste çıkarak Türkiye’yi temsil ederek başarılı sonuçlar elde eden Deniz Öncü, 2019 sezonunda wild card alarak Moto3 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 2020 yılında Red Bull KTM Tech 3 ile Moto3'te yarışacak olan Deniz Öncü'ye Kenan Sofuoğlu destek veriyor.