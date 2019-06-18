0553 313 94 23

Deniz olmayan Bilecik’te ilk yüzen o oldu

Bilecik’te yaklaşık bir saat yağan sağanak yağmur hayatı felç etti.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Deniz olmayan Bilecik’te ilk yüzen o oldu

Bilecik’te yaklaşık bir saat yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. İki gündür aynı yerleri sel suyu basarken, vatandaş tepki olarak biriken suda yüzdü.


Bilecik’te dün ve bugün yağan sağanak yağış hayatı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sert esen rüzgârda Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak üzerindeki çınar ağacının dallarını kırarken, kırılan dal taksi durağında bir aracın üstüne düştü. Emin Akay’a ait araçta hasar meydana gelirken, kırılan dev dal vatandaşların yardımı ile kenara çekildi.


Deniz olmayan Bilecik’te yüzdü


Şiddetli yağış dün Bilecik’in en işlek caddesi olan Atatürk ve Teyfikbey caddelerinde çoğu iş yerinin sularla dolmasına neden olurken, şiddetli yağıştan her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazarda nasibini almıştı. Bahçelievler Mahallesinde Mehmetçik Sokak üzerinde daha önceden kafeterya olarak kullanılan iş yeri defalarca sel suyuna maruz kalırken, iş yeri sahibi yaşanan olaydan sonra burayı boşaltmıştı. Dün yağan yağmurda bir marketler zincir şubesi selden nasibini almış, müşteriler içeride mahsur kalırken, çalışanlar iş yerini boşaltmıştı. Yer yer 1 metreye kadar sular vatandaşlardan kendilerini zor kurtarırken, gece geç saatlere kadar ekipler suyu boşaltmak için uğraşmıştı. Bugün yağan yağmurda işyeri yeniden sel sularına maruz kalırken, bugün sel sularının boyu 1 buçuk metreyi buldu. Yaşananlara tepki olarak bir vatandaş biriken yağmur sularına kendini bırakarak, deniz olmayan Bilecik’te ilk yüzen kişi oldu.


Öte yandan Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesi birbirine bağlayan dalçıkta da birçok yağmur sularının birikmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika Maraş kimin
    1. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan..
    3. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    4. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    5. Fatsa’da hortum paniği
    6. KKTC'den kritik hamle: Orası açılıyor
    7. Ordu’da hortum
    8. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    9. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    10. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    11. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    12. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    13. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    14. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    15. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    16. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    17. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    18. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    19. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    20. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!