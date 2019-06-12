Deniz manzaralı esrar balkonu Trabzon İl Jandarma Narkotik Suçlar İle Mücadele Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonda bir kadının yaşamış olduğu evin balkonunda esrar yetiştirdiği tespit edildi.

Trabzon İl Jandarma Narkotik Suçlar İle Mücadele Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonda bir kadının yaşamış olduğu evin balkonunda esrar yetiştirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Pelitli Mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında yaşayan 30 Yaşındaki N.C, isimli kadın balkonda saksılar içerisinde esrar yetiştirdiğini öğrenen jandarma ekipleri adrese baskın düzenledi.

Adli makamlardan arama izni ile N.C’nin yaşamış olduğu eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri, balkonda 7 ayrı saksı içerisinde 181 gram Hint Keneveri ele geçirdi. Gözaltına alınan kadın savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

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