Deniz Elektronik Harp Süiti Tedariki Projesi’nin kabul testlerinin ilki başarıyla tamamlandı

Düşman radar sistemlerini körleştirip karıştıran, uçak ve akıllı füzelere hedef şaşırtan, bulunduğu alandaki dost birliklere bir çeşit elektronik görünmezlik sağlayan teknoloji harikası sistem, 2020’den itibaren gemilerde de kullanılmaya başlanacak. tarafından geliştirilen ve mevcut özellikleriyle dünyada benzeri olmayan Milli Elektronik Harp Süiti (MEHS), Türk donanmasına çok önemli yetenekler kazandıracak. Hem taarruz hem de savunma özellikli MEHS ile birlikte geminin başta güdümlü mermiler olmak üzere birçok tehdide karşı fonksiyonel olarak korunması hedefleniyor. Sistem, donanmanın elektronik harp alanındaki yapı taşı olacak ve farklı birçok platformda kullanılacak.

İlk ürün TCG Anadolu’ya

ASELSAN yapımı harp süiti ilk olarak, yapımı süren Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu’ya konulacak. TCG Anadolu üzerinde 2020 yılı içerisinde icra edilecek deniz kabul testleri ile sistemin teslimatı tamamlanacak. ‘Deniz Koralı’ olarak da adlandırılan sistem daha sonra diğer savaş gemilerine yerleştirilecek. Deniz Elektronik Harp Süiti; Merkezi Yönetim Sistemi, Elektronik Destek Sistemi, Elektronik Taarruz Sistemi, Dekoy Atım Sistemi ve Lazer İkaz Sistemi’nden oluşuyor. Merkezi Yönetim Sistemi; Elektronik Destek Sistemi, Lazer İkaz Sistemi, Kızıl Ötesi Arama ve Takip, radarlar, savaş yönetim sistemi ve diğer gemiler üzerinden aldığı tehdit verilerini füzyon algoritmalarını da kullanarak işleyip Dekoy Atım ve Elektronik Taarruz sistemleri ile tehditlere karşı oluşturulabilecek en etkin fonksiyonel imha yöntemine karar veriyor ve bunları uyguluyor.