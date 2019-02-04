Deniz Kuvvetlerine FETÖ operasyonu Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli 36 kişiden 23'ü yakalandı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10'u halen görevde bulunan şüphelilerden 23'ünü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri için emniyete getirileceği, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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