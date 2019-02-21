Deniz Kuvvetlerinden sondaj platformu açıklaması Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Türkiye tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "DEEPSEA METRO-1" gemisine refakat görevinin sürdürüldüğü bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından, Türkiye tarafından satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "DEEPSEA METRO-1" gemisine refakat görevinin sürdürüldüğü bildirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, "DEEPSEA METRO-1" gemisinin 23 Şubat'ta İzmit Körfezi'ne intikal etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye tarafından satın alınan ve 10 Şubat 2019 tarihinde Cebelitarık Boğazı'ndan Akdeniz'e geçen ikinci açık deniz petrol platformumuz DEEPSEA METRO-1, önce NATO Tatbikatı'na iştirak etmek maksadıyla İtalya'ya intikal eden TCG GÜR denizaltımız tarafından İyon Denizi'nin güneyinde 'Hoşgeldiniz' mesajıyla karşılanmış, daha sonra Girit Adası'nın batısında milli korvetimiz TCG HEYBELİADA tarafından da 'Hoşgeldiniz' denilerek refakat edilmeye başlanmıştır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.