Deniz Kuvvetleri’nden Halfeti’ye hediye
Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.22 Haziran 2019 Cumartesi 15:48
Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63, Birecik Barajında kullanılmak üzere, Halfeti Belediyesine teslim edildi.
Denizciliğin sevdirilmesi ve tanıtılması faaliyetleri kapsamında TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisinin önceden kullandığı BİNEK-63 isimli tekne, Halfeti - Birecik Barajında kullanılmak üzere Halfeti Belediyesine teslim edildi.
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