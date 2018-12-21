Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı21 Aralık 2018 Cuma 16:43
ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibatları belirlenerek gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Yılmaz'a ifade veren şüphelilerden 12'si tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi, 1 şüpheli savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazıları muvazzaf olan şüpheliler hakkında 13 Aralık'ta gözaltı kararı vermişti.
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