Deniz Kuvvetleri Komutanlığında operasyon! Çok sayıda gözaltı Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 3'ü albay 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere 11'i görevde toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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