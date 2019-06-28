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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında operasyon! Çok sayıda gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 3'ü albay 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı

28 Haziran 2019 Cuma 10:32
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 19 astsubay olmak üzere 11'i görevde toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:32
  1. Ankara
  2. operasyon
  3. FETÖ
  4. GÜNCEL Haberleri
  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

YORUM YAZ

  • AviniAvini23 dk önce
    En önemli mevkilere şaibeli yuralını takarak gelmişler / bunların cevizini kırıp iç piyasaya süreceksiniz
  • hizipsavarhizipsavar32 dk önce
    en büyük ciyan yuvasıda burası fetocu al, ulsalcı al amerikancı al bunlar askerlikten başka her işi yapıyormuş arkadaş.
  • koray kaplankoray kaplan35 dk önce
    cennet mekan Abdülhamid han bunların tuhaflığını gördüğü için donanmayı haliçe kapattı. Yoksa bu adamlar komunist devlet kurmaya kalkarlardı.
  • konya konya 1 sa önce
    arkadaşlar bunlar nekadar beyın sızlermış analarına babalarına bukadarbaglılarmı açaba bırakında işinıze bakınkuyruguna baglanıpta nereye savrulacagınız bellı degılyazık
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    evet fetoş vatanhaınının cöreklendıgı yerlerden enönemliside dz k lerıdır buradakı sb takımı ne cumaya gelır nede bayram namazlarına kukla assb lar gelır sonuç olarak ıstısnasız hepsı sırattan vıp tengecer sorgusuz sualsız gecmeyı umanlar lan boyle bır dunya yok beyınsızler daha ne zaman akılanacaksınız rabbım içimizdeki bu BELAMLAR yüzünden bizi helaketme yarabbı amın

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