Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Türkiye’yi çevreleyen denizlerde nefes kesecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizi’nde eş zamanlı olarak Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin de katılacağı Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı nefes kesecek. Türkiye’yi çevreleyen 3 denizde aynı anda yapılmasıyla bir ilke imza atılacak olan tatbikat hakkında bilgi veren Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, 103 geminin görev alacağını söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ve 10 gün sürecek olan Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, yarın başlıyor. 27 Şubat-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tatbikat, 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücum bot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle gerçekleştirilecek. Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Denizleri’nde Donannma Komutanlığı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı koordinesinde yapılacak tatbikatta 10 gün boyunca deniz harekat birliklerine yönelik su üstü harbi, savunma harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek suratlı gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışı eğitimleri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı eğitimleri; Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin atılımı ile müşterek eğitimler verilecek. Yerli ve milli gemiler ile askeri sistemlerin kullanılacağı tatbikat, yabancı ülkelerden gözlemcilerin katılımına açılmayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanları tatbikat hakkında önemli bilgiler aktardı

Liman ziyaretleri ile gemilerin ziyarete açılacağı tatbikatın tanıtım toplantısı Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun katılımı ile yapıldı. Toplantıda Tatlıoğlu’nun yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğramiral Yavuz Kılıç, Deniz Eğitim Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Deniz Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Deniz Hava Komutanlığı Alper Yeniel ve basın mensupları yer aldı. Toplantıda tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikatın ülke etrafını kaplayan denizlerde eş zamanlı olarak yapılmasıyla ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin katılması ile bir ilke imza atılacağını söyledi. Tatbikatta eğitimlerin de verileceğini belirten Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat durumuna hazır bir duruma getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

“Milli olarak geliştirilen deniz harp uydu sitemi denenerek tatbikat bilgisayar destekli olacak”

Türkiye’nin ilk defa bu büyüklükteki bir deniz tatbikatına ev sahipliği yapacağını söyleyen Bağcıoğlu, “Mavi Vatan-209 Taktik Tatbikatı planlaması kapsamında NATO tatbikat planlama esasları ile uyumlu olacak şekilde 6 aylık bir tatbikat planlama süreci uygulamış. Karargahta jenerik bir senaryoyla harekat planlama süreçlerini işletmiş ve bu planda yerli ve milli olarak geliştirilen deniz harp uydu sitemi denenerek tatbikatın bilgisayar destekli olması icra edilmiştir. Tatbikat, DenizHarp Komutanlığında kurulan 165 kişilik ekip tarafından sevk ve idare edilmektedir. Tüm denizlerde yüksek tempo ile tatbikatlarını sürdüren donanmamız, bu tatbikata da dünyanın gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopteri yüzdesi ile iştirak etmektedir” dedi.

“Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Anadolu’yu çevreleyen 3 denizde aynı anda tatbikat yapılacak”

Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının katılımı ile gerçekleşecek tatbikatta yerli ve yeni sistemlerin kullanılacağını belirten Bağcıoğlu, “Bu çerçevede tatbikata 13 firkateyn, 9 korvet, 16 hücum bot, 7 denizaltı, 7 mayın avlama gemisi, 17 yardımcı sınıf gemi, 14 karakol gemisi, 22 çıkarma gemisi, 1 eğitim gemisi olmak üzere toplam 103 adet gemiyle katılacağız. Ayrıca deniz karakol uçakları, deniz helikopterler, insansız hava araçları, SAT görev timleri, SAS görev timleri, amfibi deniz piyade taburları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen maksat ve taarruz helikopter ekipleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti ve havadan ihbar kontrol uçağı, Sahil güvenliği Komutanlığından ise sahil güvenlik gemi ve botları iştirak edecektir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Anadolu’yu çevreleyen 3 denizde aynı anda ve Deniz Kuvvetlerinin gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekün iştirak ettiği Mavi Vatan Tatbikatı esnasında Batı Akdeniz’den Hint Okyanusu’na kadar; NATO ve uluslararası görevlere de aynı dikkatle devam edildiğini sunmak istiyorum” diye konuştu.

Tatbikat 8 bölgeden hareketle başlayacak

Bazı birliklerin uluslararası tatbikatlar sebebi ile Mavi Vatan tatbikatına katılamayacağını dile getiren Bağcılaroğlu, “Bu kapsamda halen 1 fırkateynimiz, 1 deniz altımız, 1 deniz karakol uçağımız Orta Akdeniz’de NATO tatbikatına; 1 fırkateynimiz Adel Körfezi’nde deniz haydutluğu ile mücadele tatbikatına; 1 korvetimiz Birleşmiş Milletler’in Lübnan’daki geçici kuvveti harekatına ve 1 mayın avlama gemimiz NATO görev grubu ile Romanya’daki tatbikata iştirak etmektedir.Mavi Vatan-2019 tatbikatı, 27 Şubat günü birlik ve gemilerin Karedeniz Ereğli, Umuryeri, Gölcük, Herdek, Çanakkale, Foça, Aksas ve Mersin İskenderun’dan hareketleri ile başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Gemiler halkın ziyaretine açılacak”

Tatbikat sonrasında 33 yurtiçi, 7 yurtdışı limanının ziyaret edileceğini de belirtenDeniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, “27 Şubat 2 Mart tarihleri arasında temel deniz harekat birliklerine yönelik su üstü harbi, savunma harbi, deniz altı savunma harbi, mayın harbi, elektronik harp ve denizde denetim harekatını içeren harekata hazırlık eğitimleri ve yüksek suratlı gelişmiş insansız su üstü ve hava hedeflerine fiili silah atışları, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti, havadan ihbar ve kontrol uçağı, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterlerinin atılımı ile müşterek eğitimler, tatbikata iştirak eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı kıyı birlikleri tarafından ise görev fonksiyonlarına göre eğitimlerin yapılması planlanmıştır. Trabzon’dan İskenderun’a kadar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 68 gemi tarafından 33 yurt içi liman ziyareti yapılacaktır. Gemiler halkın ziyaretine açılacak ve aziz şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri ve gazilerimiz ağırlanacaktır. Ayrıca Karadeniz sahildarı Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsayacak şekilde yurt dışında 7 liman ziyareti gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Yankı Bağcıoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı sona erdi.