Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 59 göçmeni Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilengöçmen botundaki 59 kişiyiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Ayvalık açıklarında tespit edilengöçmen botundaki 59 kişiyiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Karşıyaka karakol gemisi tarafından, 18 Şubat 2019’da Ayvalık açıklarında tespit edilen düzensiz göçmen botundaki 59 kişi (14’ü kadın, 34’ü çocuk) Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına güvenli şekilde teslim edilmiştir" denildi.

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