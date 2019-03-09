0553 313 94 23

Deniz Kurt projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt’un proje tanıtım toplantısı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 23:25
Deniz Kurt projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt’un proje tanıtım toplantısı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 15 ana başlıkta 79 projeyi paylaşan Başkan Adayı Kurt’aDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan da destek geldi. Hükümet olarak projelerin takipçisi olacaklarını ifade eden Çavuşoğlu " Adayımız Deniz Kurt’un sonuna kadar arkasındayız" dedi.

 

“Biz Burdurumuzu Çok Seviyoruz” diyen AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, Burdur’un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkan, geleceğine ışık tutan projelerde; çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler düşünülerek planlamaların yapıldığını söyledi. Kurt, “Burdurumuzun ihtiyaçlarını karşılayan, sorularına çözüm üreten, umut veren, gönüllere giren ve insanımıza dokunan bir belediyecilik özlemi ile 15 başlıkta 79 proje açıklıyoruz” şeklinde konuştu.



"Bugünü kurtarmak için değli yarınlarımız için"

 

Burdur’un uzun vadeli ihtiyaçlarını gözeten projelerde amaçlarının günü kurtarmak olmadığını ifade eden Kurt, “Yarınlarımız için şehir planları yapacağız, sanayi bölgemiz başta olmak üzere kat artışlarına gideceğiz. Elzem olan bölgelerde kentsel dönüşüm yaparak kentimizi çarpık yapılaşmadan kurtaracağız. Yepyeni bir şehircilik anlayışı ile benzersiz bir Burdur inşaa edeceğiz” dedi.



Ayrıştırmadan herkese ayrıcalıklı hizmet

 

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Burdur için çalışacağız diyen Kurt, “insan ayırımı yapmadan, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli ve hastalarımıza ayrıcalıklı hizmetler vereceğiz” dedi. Birlikte yönetime dikkat çeten Kurt, “Şehrimizi, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte yöneterek, sorun üreten değil, çözüm üreten bir belediye haline geleceğiz” şeklinde konuştu.



İstihdam ve ekonomik büyüme

 

Vizyon projeler başlığı altında her kesimin ihtiyacını karşılayan ve yeni iş kolları yaratarak Burdur’un istihdamına katkıda bulunacak çalışmalara imza atıldığını ifade eden AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt, “Dönüşümlerimiz ve merkezi yatırımların çoğunu belediye iştiraklerimizle, Burdurumuzun iş gücü ve kaynakları ile yapacağız” dedi. Kurt, projelerin hayata geçmesi ile birlikte dolaylı olarak 7000 kişinin istihdamına katkıda bulunacak dedi.

 

Tanıtım toplantısına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanısıra, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri Özgür Bayraktar ve Haluk İbrahim Özbay, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti Burdur İl ve İlçe Başkanları ile Yöneticileri, MHP Burdur İl ve İlçe Yöneticileri, İlçe Başkanları, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ile Burdur Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri hazır bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:25
  1. Burdur
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim sonuçları...
    1. Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim..
    2. Murat Aydın, Soğuksu’da kasap oldu!
    3. THY: "28 yolcu ve 2 kabin memuru..
    4. ‘Tarihî zenginliklerimiz geleceğimize..
    5. GÜNDEM / 10 Mart 2019
    6. Bağcılar'da park halindeki araçlar..
    7. Palandöken hafta sonunda dolup taştı
    8. FETÖ'nün sapkın projesine darbe!
    9. Trabzon’da yürekleri ağızlara getiren..
    10. Elit U-19 Ligi 25 .hafta
    11. Başkent’te çökme tehlikesi olan bina..
    12. Halk Oyunları Grup Birinciliği Başladı
    13. Samsun’da kamyonet takla attı: 8 yaralı
    14. Aşiretlerin kavgasında kan aktı! Ölü..
    15. Babasına kızdı, terör estirdi!
    16. Fatih’te polis tartıştığı kişiyi..
    17. 10.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Didim’e turizmci muhtar adayı
    19. Türk askeri de orada! Esed 111 sivili..
    20. Milli sporculardan Başkan Özakan’a..
    21. Fatih Atay, Baltaköy’de vatandaşlarla..
    22. THY uçağı havada tehlike atlattı:..
    23. THY uçağı havada tehlike atlattı: 29..
    24. Türkiye birincisi sporcudan Rektör..
    25. Bahçeli başlıyor! İlk durak Söğüt
    26. Özakcan’dan Türkiye Polis Emeklileri..
    27. HDP her şeyi açık etti! Twitter'dan..
    28. CHP'den Adil Öksüz’ü kurtarma girişimi
    29. Kıran: Tüm terör örgütleri ile ayrı..
    30. Erdoğan 20 yıl önceki mektup..
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    MHP'li isim kirli tezgahı açıkladı! "Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor"
    Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi
    Venezuela'da kriz sürüyor! Maduro emri verdi