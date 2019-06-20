0553 313 94 23

Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Bursa’nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
Deniz, kum ve güneşi uzakta aramayın

Bursa’nın deniz turizminden hak ettiği payı alması hedefiyle son yıllarda Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerine önemli yatırımlar yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahilleri yaza hazırladı.


Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi maksadıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, kış aylarıyla birlikte yaşanan fırtına ve dalga hareketleri sonucunda plajlarda oluşan kirlilik temizlendi, kum kayıpları için kum takviyeleri, kum serme ve tesviye çalışmaları tamamlandı.


Bilhassa Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik’te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek,plajlar kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ücretsiz duş ve giyinme kabinleri ile plajları temiz tutmak amacıyla konulan çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler, yosunlar ve atıklar Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü temizlik ekipleri tarafından günlük olarak sezon boyunca temizlenmeye devam edilecek. Vatandaşların mutlu bir yüzme sezonu geçirebilmesi için gelen her türlü öneri ve şikayet değerlendirilerek, gerek çalışmalar anında yapılacak. Bayram tatiliyle birlikte hareketliliğin yaşandığı Bursa plajlarıyla vatandaşlar bu yıl da deniz, kum ve güneye kavuşmak için kilometrelerce yol kat etmeye gerek duymayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek
    1. Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birleşmiş..
    3. Buca’da sokak hayvanlarına su ve gıda..
    4. Akfen ‘Yenilenebilir Enerji’yle 2 ödül..
    5. Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turgut:..
    6. Kafkas Üniversitesi’nde, “Aşıklık..
    7. Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin
    8. Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı..
    9. Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor
    10. Dünya starları İstanbul yaz..
    11. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    12. Naksan ihracatta rüştünü ispatladı
    13. "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    14. Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği..
    15. Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada..
    16. Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe..
    17. İhracat şampiyonları listesine 155..
    18. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    19. Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde..
    20. Türkiye-İran hudut güvenliği..
    21. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    22. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    23. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    24. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    25. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    26. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    27. İki markada yaz kampanyası
    28. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    29. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    30. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!