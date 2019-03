Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine dev yatırımlar

Eyüpsultan’ı 2023 yılına taşıyacak 53 proje hazırlayan Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençler için de dev yatırımlara imza atacaklarını belirterek, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak" dedi.

Gençlerin eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar kişisel gelişime katkı sunacak birçok proje hazırladığını belirten Köken "Benim her yerde söylediğim bir şey var. Çocuklar liseyi bitirmeden bir dalda lisans çıkarsınlar spor yapsınlar, ya da bir enstrüman çalsınlar isterim. Yarın hakim, savcı, vali, başkan genel müdür olduklarında bunlar onlara ve etraflarındakilere çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çocukların liseyi bitirmeden lisanslı spor yapabileceği ortamlar, sahalar oluşturmamız lazım. O yüzden bu gençleri salonlarla buluşturmamız lazım, buluşturacağız da. Gençler için çok güzel projelerimiz var" dedi.

"Sporun merkezi Eyüpsultan olacak"

Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayıran ve her bölgeyi spor salonları ile donatacak projeler hazırladıklarını belirten Deniz Köken, "Eyüpsultan Spor Salonu, Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, Defterdar Spor Salonu, Topçular Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, Çırçır Kapalı Spor Salonu, Karadolap Yaşam ve Spor Alanı, Çırçır Spor Parkı, Yeşilpınar Spor Tesisi ve Göktürk Spor Tesisleri gibi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezleri projeler arasında" dedi.

Gençler için futbol, basketbol, tenis, voleybol, yüzme, atletizm gibi sporun her branşıyla ilgilenebilecekleri tesisleri hayata geçireceklerini belirten Köken, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak. Her gencimizin en az bir spor dalında lisans almasını istiyoruz. Bunun için her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

"Gençler teknoloji ile iç içe olacaklar"

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Gençler için sadece spor salonları değil onları teknoloji ve kültürle buluşturan, sosyalleşmesine imkan tanıyan birçok önemli proje hazırladık. Bu projelerden birisi de Teknoloji Deneyimleme Yerleşkesi. Bu merkezle gençler teknoloji ile iç içe olacak, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edip konunu uzmanlarından eğitimler alacaklar. Eyüpsultan Kültür Merkezi, Esentepe Kültür Merkezi gibi kültür merkezlerinde sanatsal becerileri ve ilgi alanlarına göre kültürel faaliyetlerde bulunacak olan gençler, Rami Mutlu Kafe, Arif Paşa Parkı Kitap Kafe, gençlik merkezleri gibi güvenli alanlarda bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekler" diye konuştu.

Gençler için Gençlik Kampı ve Macera Parkı

Gençler için spor, sanat, eğitim alanlarında önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Deniz Köken, "Gençleri geleneksel spor dallarıyla buluşturacak olan Geleneksel Türk Sporları ve Binicilik Merkezi, kültürel faaliyetler olanak sağlayan kapalı ve açık etkinlik alanlarının bulunduğu Genç Park Sokağı, Yeşilpınar Macera Parkı ve 40 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan Eyüpsultan Gençlik Kampı bunlardan sadece birkaçı" dedi.

Binali Yıldırım’dan Eyüpsultanlı gençlere yeni projeler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Eyüpsultan ilçesinde yaşayan gençler için önemli projeler hazırladı.

"Eyüpsultan’da açılacak Gençlik Merkezleri sayesinde gençler AVM’ler yerine bu merkezlerde bir araya gelip kültürel ve sanatsal etkinlikleri doyasıya yapabilecekleri kamusal mekanlara sahip olacaklar" diyen Binali Yıldırım, "Bu alanlardan birisi de 11 bin 668 metrekarelik alana sahip olacak Eyüpsultan Gençlik Merkezi. Merkezin içerisinde 324 kişilik konferans salonu, kütüphane, idari tesisler ve yemekhane yer alacak. Ayrıca 70 araçlık otopark inşa edilecek. Çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı yaşamalarını sağlamak için bazı okullara spor salonları yapılacak. Eğitim öğretim saatleri dışında vatandaşlar da bu spor salonlarını kullanabilecekler. Spor salonu yapılacak okullar arasında Şehit Murat Taş İlkokulu, Nejat sabuncu İlkokulu ve Şair Nabi İlk ve Ortaokulu bulunuyor. Eyüpsultan’da yaşayan gençlerin gelişen teknolojilere dayalı Ar-Ge projeleri üretebilmesi amacıyla Eyüpsultan’a Dene-Yap atölyesi açılacak. Atölye dahilinde üniversiteli ve liseli gençler bir araya gelerek ortak çalışmalar yapacak, bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında kendilerini geliştirebilecek" ifadelerini kaydetti.