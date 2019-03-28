0553 313 94 23

Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine dev yatırımlar

Eyüpsultan’ı 2023 yılına taşıyacak 53 proje hazırlayan Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençler için de dev yatırımlara imza atacaklarını belirterek, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak" dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:21
Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine dev yatırımlar

Eyüpsultan’ı 2023 yılına taşıyacak 53 proje hazırlayan Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençler için de dev yatırımlara imza atacaklarını belirterek, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak" dedi.


Gençlerin eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar kişisel gelişime katkı sunacak birçok proje hazırladığını belirten Köken "Benim her yerde söylediğim bir şey var. Çocuklar liseyi bitirmeden bir dalda lisans çıkarsınlar spor yapsınlar, ya da bir enstrüman çalsınlar isterim. Yarın hakim, savcı, vali, başkan genel müdür olduklarında bunlar onlara ve etraflarındakilere çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çocukların liseyi bitirmeden lisanslı spor yapabileceği ortamlar, sahalar oluşturmamız lazım. O yüzden bu gençleri salonlarla buluşturmamız lazım, buluşturacağız da. Gençler için çok güzel projelerimiz var" dedi.



"Sporun merkezi Eyüpsultan olacak"


Eyüpsultan’ı dört bölgeye ayıran ve her bölgeyi spor salonları ile donatacak projeler hazırladıklarını belirten Deniz Köken, "Eyüpsultan Spor Salonu, Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, Defterdar Spor Salonu, Topçular Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, Çırçır Kapalı Spor Salonu, Karadolap Yaşam ve Spor Alanı, Çırçır Spor Parkı, Yeşilpınar Spor Tesisi ve Göktürk Spor Tesisleri gibi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezleri projeler arasında" dedi.


Gençler için futbol, basketbol, tenis, voleybol, yüzme, atletizm gibi sporun her branşıyla ilgilenebilecekleri tesisleri hayata geçireceklerini belirten Köken, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak. Her gencimizin en az bir spor dalında lisans almasını istiyoruz. Bunun için her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacağız" açıklamasını yaptı.



"Gençler teknoloji ile iç içe olacaklar"


AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Gençler için sadece spor salonları değil onları teknoloji ve kültürle buluşturan, sosyalleşmesine imkan tanıyan birçok önemli proje hazırladık. Bu projelerden birisi de Teknoloji Deneyimleme Yerleşkesi. Bu merkezle gençler teknoloji ile iç içe olacak, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edip konunu uzmanlarından eğitimler alacaklar. Eyüpsultan Kültür Merkezi, Esentepe Kültür Merkezi gibi kültür merkezlerinde sanatsal becerileri ve ilgi alanlarına göre kültürel faaliyetlerde bulunacak olan gençler, Rami Mutlu Kafe, Arif Paşa Parkı Kitap Kafe, gençlik merkezleri gibi güvenli alanlarda bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekler" diye konuştu.



Gençler için Gençlik Kampı ve Macera Parkı


Gençler için spor, sanat, eğitim alanlarında önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Deniz Köken, "Gençleri geleneksel spor dallarıyla buluşturacak olan Geleneksel Türk Sporları ve Binicilik Merkezi, kültürel faaliyetler olanak sağlayan kapalı ve açık etkinlik alanlarının bulunduğu Genç Park Sokağı, Yeşilpınar Macera Parkı ve 40 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan Eyüpsultan Gençlik Kampı bunlardan sadece birkaçı" dedi.



Binali Yıldırım’dan Eyüpsultanlı gençlere yeni projeler


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Eyüpsultan ilçesinde yaşayan gençler için önemli projeler hazırladı.


"Eyüpsultan’da açılacak Gençlik Merkezleri sayesinde gençler AVM’ler yerine bu merkezlerde bir araya gelip kültürel ve sanatsal etkinlikleri doyasıya yapabilecekleri kamusal mekanlara sahip olacaklar" diyen Binali Yıldırım, "Bu alanlardan birisi de 11 bin 668 metrekarelik alana sahip olacak Eyüpsultan Gençlik Merkezi. Merkezin içerisinde 324 kişilik konferans salonu, kütüphane, idari tesisler ve yemekhane yer alacak. Ayrıca 70 araçlık otopark inşa edilecek. Çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı yaşamalarını sağlamak için bazı okullara spor salonları yapılacak. Eğitim öğretim saatleri dışında vatandaşlar da bu spor salonlarını kullanabilecekler. Spor salonu yapılacak okullar arasında Şehit Murat Taş İlkokulu, Nejat sabuncu İlkokulu ve Şair Nabi İlk ve Ortaokulu bulunuyor. Eyüpsultan’da yaşayan gençlerin gelişen teknolojilere dayalı Ar-Ge projeleri üretebilmesi amacıyla Eyüpsultan’a Dene-Yap atölyesi açılacak. Atölye dahilinde üniversiteli ve liseli gençler bir araya gelerek ortak çalışmalar yapacak, bilim, teknoloji ve yazılım alanlarında kendilerini geliştirebilecek" ifadelerini kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:21
  1. kültür
  2. sanat
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da 9 yaşındaki Kenan "kahraman" oldu
    1. Almanya'da 9 yaşındaki Kenan..
    2. Yıldırım, gazetecilerin sorularını..
    3. Cübbesini asan eski Danıştay üyesine..
    4. Bu listede ‘erkeklere’ yer yok
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin..
    6. Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele..
    7. Ayşen Zeybekci, Torbalı’da kadınlarla..
    8. Türel’den Böcek’e 20 milyonluk rant..
    9. "Ne temiz kağıdı, onları sana Kandil..
    10. Başkan Bozkurt’a mahalle..
    11. Başkan Demirağ’dan muhtarlara veda..
    12. Malatya’da binlerce uyuşturucu hap ele..
    13. Reçel nasıl saklanır? Reçelin püf..
    14. Aliağa’da TOKİ için başvuru sayısı 6..
    15. Kocabıyık: "Hayalini kurdurduğum..
    16. Hatayspor'da kaptan Mesut Çaytemel'in..
    17. Akşam yemeği için saatlerce mutfakta..
    18. Bakan Akar, emekli Hava Korgeneral..
    19. Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı..
    20. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Erdoğan’a darbe iması mı? Hürriyet’ten seçime 3 gün kala anlamsız manşet!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak