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Deniz Köken: Günlük bakım merkezi açacağız

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı yaşlılar haftası programı düzenledi.

05 Mart 2019 Salı 09:08
Deniz Köken: Günlük bakım merkezi açacağız

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı yaşlılar haftası programı düzenledi. Programa katılan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken yaşlılar için evde ve günlük bakım merkezi açacaklarını söyledi.



AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde yaşlılar haftası programı düzenledi. Programa AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken de katıldı. Başkan Adayı Deniz Köken etkinlikte 29 mahalleden yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti, dertlerini dinledi. Projelerini anlatan Köken, Eyupsultan’da önemli şeyler yapacaklarını belirterek, “Engelliler rehabilitasyon merkezi istiyor. Yaşlılar ne istiyor yaşlı bakım merkezi, alzheimer merkezi ,yaşlılar kıraathanesi, kadınlar lokali bizim bu şehirde hayata geçireceğimiz projeler olacaktır. Evde bakım ünitesi kuracağız. Ben bunu Antalya’da yaptım 11 bin kişiye evde bakım hizmeti verdim. Bu proje Türkiye’nin projesi haline geldi” dedi.



“Günlük bakım merkezi açacağız”

 

Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Köken yaşlıları, gençleri, çocukları, kadınları ve engellileri düşünerek yola çıktıklarını ifade ederek, “Evde yaşlı anne ve babasını bırakıp işe gidemeyenler için günlük bakım merkezi açacağız. Engelliler için de bu hizmeti yapacağız. Bunları niye yapıyoruz bu şehirde yaşayan insanlar mutlu olsun yarınlarından emin olsun. Anne babalar da emin olsun. Kreş çocuklara, engelli merkezi engellilere, yaşlı bakım merkezi yaşlılara hizmet eder boyutta. ’Kimsesizlerin kimi olma’ projesi sloganından yola çıkıp hayata dönüşmüş olacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:08
  1. Antalya
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