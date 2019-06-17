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Deniz kirliliğine karşı her il kendi eylem planını hazırlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Her il kendi özelinde bir eylem planı hazırlayacak. Hem denizlerimizdeki kirliliğin giderilmesi hem kaynağında bu kirliliğe müsaade edilmemesi anlamında projelerini hayata geçirecekler"- "G20 ülkeleri, denizlerin, deniz kenarlarının, akarsuların, göllerin kirliliğine ilişkin bir eylem planı hazırlığı içerisinde. Biz de bu anlamda gerçekten önceden adım atarak, denizlerimizi, akarsularımızı, göllerimizi, hem yüzeylerini hem de kıyılarını temizlemek üzere bir eylem planı hazırladık ve bir genelge yayınladık"- "Bu genelge çerçevesinde denize kıyısı olan 28 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimizde kirlilikle ilgili mücadele vereceğiz"- "Sosyal olarak öğrencilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle hatta ve hatta ülkemize gelen turistlerimizle birlikte bu denizlerimizde, deniz kenarlarında oluşan atıkların toplanmasına ilişkin bir kampanya yapacağız ve beraber bu atıkları toplayacağız"

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
Deniz kirliliğine karşı her il kendi eylem planını hazırlayacak

NAGANO (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında denize kıyısı olan 28 il başta olmak üzere her ilin kendi özelinde kirlilikle mücadele için bir eylem planı hazırlayacağını bildirdi.

Kurum, G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Japonya’nın Nagano kentine bağlı Karuizawa kasabasında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'nda iklim değişikliğine ilişkin ülkelerin alması gereken tedbirler, yaptığı projeler ile çevre ve enerji alanlarında neler yapılabileceğine ilişkin görüştüklerini belirten Kurum, Bakanlık olarak çevre alanındaki projelerini anlattıklarını ve yapılacaklara ilişkin istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Kurum, "Sıfır Atık'ta bugüne kadar 18 bin 750 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik ve bu projemizi anlattık. Bu projemizin içerisinde poşetlerin ücretlendirilmesi işini anlattık. Gerçekten takdirle karşılandı. Bu ücretlendirmeye müteakip de poşet kullanımının yüzde 90'a varan oranda azaldığını ifade ettik. Yine Sıfır Atık Projesi çerçevesinde depozito sistemine geçeceğimizi de anlattık." dedi.

Kurum, G20 toplantısında "Sıfır Atık Mavi" projesi hakkında da G20'ye katılan ülke yetkililerine bilgi verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"G20 ülkeleri, denizlerin, deniz kenarlarının, akarsuların, göllerin kirliliğine ilişkin bir eylem planı hazırlığı içerisinde. Biz de bu anlamda gerçekten önceden adım atarak, denizlerimizi, akarsularımızı, göllerimizi, hem yüzeylerini hem de kıyılarını temizlemek üzere bir eylem planı hazırladık ve bir genelge yayınladık. Bu genelge çerçevesinde denize kıyısı olan 28 ilimiz başta olmak üzere 81 ilimizde kirlilikle ilgili mücadele vereceğiz. Hem kirliliğin kaynağında engellenmesi hem de oluşmuş kirliliklerin giderilmesi projenin aslında bütünü. Bu anlamda da her il kendine göre bu projeyi eylem planı çerçevesinde harekete geçirecek. Bu sayede denizlerimizi, akarsularımızı göllerimizi de korumuş olacağız."

Kurum, bu proje kapsamında valiliklere gönderilen genelgenin detaylarına ilişkin de "Bilhassa denize kıyısı olan 28 ilimiz bir eylem planı hazırlayacaklar. Her il kendi özelinde bir eylem planı hazırlayacak. Hem denizlerimizdeki kirliliğin giderilmesi hem kaynağında bu kirliliğe müsaade edilmemesi anlamında projelerini hayata geçirecekler." dedi.

- Atık getiren öğrenciye ücretsiz konser bileti

Proje kapsamındaki yol haritasına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Sosyal olarak öğrencilerimizle, sivil toplum örgütlerimizle hatta ve hatta ülkemize gelen turistlerimizle birlikte bu denizlerimizde, deniz kenarlarında oluşan atıkların toplanmasına ilişkin bir kampanya yapacağız ve beraber bu atıkları toplayacağız. Yeri gelecek öğrencilerimizle birlikte atıkları getirenlere ücretsiz konser bileti, maç bileti vereceğiz. Öğrencilerimizi, gençlerimizi teşvik etmek amacıyla projeler yapmış olacağız. Bu açıkçası sadece yaz ayları için değil senenin 12 ayı yapılması gereken bir eylem planı olacak."

Genelge kapsamında illerin yıl sonuna kadar eylem planlarını hazırlayıp, sahada fiili olarak çalışmalara başlamaları gerektiğini belirten Kurum, "Ben toplantıda ifade ettim. Denizler, göller, akarsular hepimizin ve buradaki atıklara ilişkin kimseye pasaport soramıyoruz, kimseye kimlik soramıyoruz. Dolayısıyla burada topyekun hareket etmek zorundayız. Bütün ülkelere de çağrımız bu oldu. Ben 82 milyon vatandaşımıza da atığın atılmaması gerektiğini, bu bilinçle çevrenin bize bırakılmış bir emanet olduğunu ve bu emanetin de en iyi şekilde gelecek nesillere aktarılması gerektiğini herkese anlatacağız. Bu proje kapsamında bugüne kadar 500 bin kişiye eğitim verdik, bıkmadan, usanmadan da bu eğitimleri sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, iklim değişikliği konusunda da toplantıda görüşme yaptıklarını vurgulayarak, "sıfır atık" kapsamında geri kazanımla çevrenin korunacağını, böylece iklim değişikliğinin zararlarının en aza indirileceğini kaydetti.



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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı

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