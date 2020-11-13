Deniz Kaya kimdir? TDH Ankara İl Başkanı Deniz Kaya

CHP Şişli Belediye Başkanlığı yapan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den istifa edip DSP’ye geçen ve 31 Mart yerel seçimlerinde DSP’nin Şişli belediye başkan adıyı olan ancak seçimi kazanamayan Mustafa Sarıgül'ün bu kez de DSP’den istifa ederek kendi partisini kuruyor. Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi 18 Kasım Çarşamba günü kuruluşunu ilan ediyor. Türkiye Değişim Hareketi Partisi Ankara İl Başkanı’nın Deniz Kaya olduğu açıklandı.

Deniz Kaya 27. Dönem Milletvekili genel seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 28'nci sıradan millet vekili adayı oldu.