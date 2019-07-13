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Deniz İş Kanunu Çalıştayı gerçekleştirildi

Deniz Ticaret Odası ve İDO öncülüğünde, denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşları, "Denizci İş Kanunu Çalıştayı"nda bir araya geldi- İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan:- "İDO olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Deniz İş Kanunu Çalıştayı’nın organize edilmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Denizcilik sektöründe tüm paydaşların katılımı ile yapılan çalıştayların gerçekleştirilmesini önümüzdeki senelerde de desteklemeyi sürdüreceğiz"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:42
Deniz İş Kanunu Çalıştayı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) öncülüğünde, denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşları, “Denizci İş Kanunu Çalıştayı”nda bir araya geldi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz Ticaret Odası ve İDO öncülüğünde düzenlenen “Denizci İş Kanunu Çalıştayı”nın moderatörlüğünü Prof. Dr. Fevzi Şahlanan yaptı. Sektörün örnek uygulamaların geliştirilmesi için bir arada çalışmasının gerekliliğinin vurgulandığı çalıştaya katılanlar, iş birliğinin artırılması yönünde mutabık kaldı.

Çalıştaya Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Yargıtay Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Çamur, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı Mesut Balcı, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş, Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar, İş Teftiş Kurulu Başkanı Hulusi Ay, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan, İşçi ve işveren sendikaları genel başkanları, iş mahkemesi hakimleri, akademisyenler, iş baş müfettişleri, denizcilik şirketlerinin üst düzey temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hukukçular olmak üzere geniş bir katılım sağlandı.

2018 yılında da İDO İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin öncülüğünde başlatılan ve denizcilik sektörünün öncü ve lider kuruluşlarının katıldığı yılda iki kez düzenlenen “Denizci İK Profesyonelleri Çalıştay” programlarıyla sektörün İnsan Kaynakları özelinde sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi sonucu özellikle 1967 tarihli 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kaldığı değerlendirilmiş ve konunun tüm tarafları ile ele alınmasına bu çalıştaylarda karar verilmişti.

Bu çalıştaylarla birlikte Deniz Ticaret Odası ve İDO ortak çalışmalarıyla sektörün tüm paydaşlarının kamu kurumlarıyla bir araya gelmesinin bu sorunun çözümünde faydalı olacağından yola çıkılarak “Deniz İş Kanunu Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Strateji Belirleme Çalıştay” programı oluşturuldu.

Çalıştayda Yargıtay Daire Başkanları, yürürlükte olan 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nda dinlenme süreleri ile ilgili sorunlar, deniz çalışma sözleşmesinin bağlayıcı hükümleri, Yargıtay’ın kanunla ilgili uygulamaları ve oluşan içtihatlara dikkat çektiler. Ayrıca Deniz İş Kanunu’nun güncellenmesi ile ilgili önerileriler de bulunuldu.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde, sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile alt çalışma grupları kurulmasına ve bu komisyonların 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun güncellenmesi gereken bölümlerini belirleyerek çözüm önerileri ortaya koymasına ve bu sonuçların Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Orhan, "İDO olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Deniz İş Kanunu Çalıştayı’nın organize edilmesine öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Denizcilik sektöründe tüm paydaşların katılımı ile gerçekleşen çalıştayların gerçekleştirilmesini önümüzdeki senelerde de desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:42
  1. Deniz İş Kanunu Çalıştayı

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